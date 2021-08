Destaques 09/08/2021 17:31 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Vereadores acompanham vacinação contra a Covid-19 no Ginásio de Esportes Foto: Divulgação Os vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal, e Claudinei de Souza Jesus (MDB), líder do prefeito no Legislativo, e a vereadora Leonice Klaus dos Santos (PDT), acompanharam na manhã desta segunda-feira (09.08) o primeiro dia da vacinação contra a Covid-19 no Ginásio de Esportes Geraldo Ramos “Pezão”. A mudança do local de vacinação tem como objetivo dar maior agilidade na aplicação dos imunizantes de forma que as pessoas tenham mais comodidade. Antes as pessoas enfrentavam a fila dentro de carro, em cima de motos ou até mesmo a pé. Agora além de contar com o tempo menor de espera para serem vacinadas as pessoas aguardam sentadas. "Está bem organizado, o caminho é este, com organização e seriedade. Esse é o trabalho que vai dar resultado com a vacinação contra a Covid-19. Parabéns a secretária por entender que essa é a melhor estrutura para atende nossa gente", disse o presidente Tuti. A vereadora Leonice Klaus recebeu a segunda dose da vacina e também parabenizou a organização. “Parabéns a secretária de saúde, está sendo muito bem organizado, quero pedir para que a população ser vacinada porque é muito importante”, destacou. O vereador Claudinei também elogiou a organização da nova estrutura de vacinação organizada pelas secretarias de Saúde e de Esportes e Lazer, que inclusive disponibilizou os servidores para ajudar na vacinação. “Já estamos na casa dos 30 anos, então pedimos para que a população vá ser vacinada, isso é muito sério, os casos de Covid-19 estão aumentando no município e muito mais forte, então, é importante que a população receba os imunizantes para que possamos zerar os casos e viver a nossa vida normal”, disse. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 em Alta Floresta chegou na faixa etária de 30 a 35 anos, para aquelas pessoas que fizeram o cadastro pelo site disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. A convocação da nova faixa etária saiu para o dia 11, próxima quarta-feira. Nesta segunda-feira (09.07) foi aplicada a segunda dose agendada da Coronavac. Nesta terça-feira (10.07) irão receber os imunizantes as mães lactantes com filhos de 1 a 2 anos e as indústrias que fizeram prévio agendamento.

