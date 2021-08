Destaques 10/08/2021 11:27 Homem que matou adolescente em Sapezal há 11 anos é preso em Paranaíta Foto: Reprodução Um homem considerado foragido da Justiça há mais de 10 anos teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na segunda-feira (09.08), em ação conjunta realizada pelos policiais da Delegacia de Paranaíta (851 km ao norte da Capital) e do Setor de Capturas da Delegacia de Sapezal (480 km a noroeste de Cuiabá). A ordem de prisão contra o foragido foi decretada pela Justiça de Sapezal em 2010 pelo crime de homicídio qualificado. O suspeito é apontado como autor do homicídio que vitimou, Denner Wilian Santos de Almeida. O crime de motivação fútil foi cometido na saída de uma festa junina em Sapezal. A vítima era filho único de um empresário do município e tinha apenas 14 anos de idade na época dos fatos. O suspeito foi condenado em júri popular a 16 anos de reclusão e era considerado foragido há 11 anos. Segundo o delegado, Hebert Hugo Montenegro de Souza, o procurado foi localizado no município de Paranaíta, onde estava levando uma vida normal. “No momento da abordagem policial, o suspeito não tentou resistir a prisão, sendo dado efetivo cumprimento ao mandado”, disse o delegado. Ele foi encaminhado para audiência de custódia, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

