Destaques 10/08/2021 15:26 Juíza suspende expediente presencial na secretaria da 4ª Vara de Alta Floresta até sexta-feira O expediente presencial na Secretaria da Quarta Vara da Comarca de Alta Floresta estará suspenso até esta sexta-feira (13 de agosto). A medida adota é uma forma de prevenção à Covid-19 adota pela juíza Milena Ramos de Lima e Souza Paro, diretora do Foro, e que está expressa na Portaria N. 82/2021/CADMAL. Fica estabelecido o regime obrigatório de teletrabalho para os servidores e estagiários desta unidade judiciária. Ocorre que uma estagiária lotada na Secretaria da Quarta Vara testou positivo para Covid-19 e manteve contato direto com servidora durante o desenvolvimento dos trabalhos. O atendimento aos advogados (as), membros do Ministério Público e Defensoria Pública e do público geral serão realizados prioritariamente através do e-mail: [email protected] e do WhatsApp Business: 3512-3616. Leia AQUI a portaria.

