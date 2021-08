Modernização do sistema de abastecimento beneficia residências e comércios da região.

A modernização do sistema de abastecimento de água marca o cronograma de obras da Águas Alta Floresta no início do mês de agosto. As obras na Avenida Ludovico da Riva avançam até ao entroncamento da MT-208. Durante os dias 11 e 12, a concessionária estará com suas equipes trabalhando no trecho final da obra e na interligação de adutoras (tubulações de grande porte).

Seguindo o cronograma de implantação das novas tubulações, na próxima quarta-feira (11/08), a companhia inicia as obras da MT-208. O serviço será realizado das 06h às 22h. Prevendo o menor impacto à rotina da comunidade, o tráfego na rodovia terá interdição parcial e será operado pelo “Pare e Siga” com aprovação da concessionária Viabrasil, além do acompanhamento da Diretoria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança de Alta Floresta.

Ainda no dia 11, a Águas Alta Floresta realiza a interligação da nova adutora. A parada programada acontecerá das 20h às 00h, neste período, o abastecimento de água poderá sofrer oscilações de pressão em alguns bairros - veja abaixo. O fornecimento de água será regularizado em até 04 horas após a conclusão dos serviços, conforme pressurização da rede – medida que ocorre de forma progressiva para preservar as tubulações. É importante que a comunidade faça uso moderado de água e siga adotando hábitos que evitem o desperdício.

A iniciativa faz parte das ações contempladas no plano de enfrentamento do período de estiagem no município, realizado pela concessionária, trazendo maior uniformidade ao abastecimento.

Bairros atendidos pela rede de abastecimento: Setor G e GS, Vila Verde, Setor H, Setor J, Residencial Florata, Residencial Rosa dos Ventos, Residencial Amarilis, Almeida Prado, Jardim Araras, Parque dos Lagos, Universitário e Mirante do Lago.