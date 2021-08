Destaques 11/08/2021 04:50 Dionéia Martins I Secretaria Mun. de Cultura e Juventude Alta Floresta: Exposição de desenhos “A Criança e o Brincar” encerra nesta sexta (13) Foto: Divulgação A exposição dos desenhos do concurso com o tema “A Criança e o Brincar”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Juventude de Alta Floresta, poderá ser visitado até sexta-feira, dia 13, das 07 às 18 horas, na galeria de arte Inês Grade. A mostra reúne 474 desenhos produzidos por estudantes do ensino fundamental do 1º ao 9º ano. Desde o dia 12 de julho a galeria tem recebido centenas de visitantes que vêm prestigiar o trabalho dos alunos. A galeria de arte Inês Grade está localizada no Centro Cultura Helena da Riva, na praça do avião e funciona de segunda à sexta-feira no horário das 07 às 18 horas, após esta data a galeria ficará fechada para desmontagem, reabrindo no dia 20. A próxima exposição reunirá o trabalho de cinco artistas plásticos: Jane de Paula, Gerlando Barros, Bugre Arisi, Arlete Franchini e Eduardo Vieira, com o tema “Olhares Artísticos sobre a Amazônia Matogrossense”. A Mostra de Artes ficará em exposição de 20 de agosto à 15 de outubro, 25 telas estarão em exposição, cinco de cada artista.

