Destaques 11/08/2021 05:41 Autor de homicídio cruel em Apiacás é preso pela Polícia Civil em Vila Bela da Santíssima Trindade Foto: Reprodução O autor de um bárbaro homicídio ocorrido no município de Apiacás teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã de ontem terça-feira (10.08). O suspeito identificado em investigações da Delegacia de Apiacás teve a ordem judicial cumprida por policiais da Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a oeste de Cuiabá), onde foi localizado. O crime que vitimou, Romário Rocha, de 26 anos ocorreu na madrugada de 13 junho, após uma festa regada a bebida alcoólica e com aglomeração de pessoas realizada no local conhecido como “Retão”, na linha 2 de Apiacás. Na ocasião, a vítima foi cruelmente assassinada com golpes de facão na região da nuca, sendo quase degolada pelo suspeito. De acordo com as investigações, o crime foi motivado pelo fato do suspeito tentar furtar a motocicleta de Romário enquanto ele dormia. No momento dos fatos, a vítima acordou e repreendeu o suspeito, sendo morta em seguida morta por ele. Durante diligências para esclarecer o homicídio, os policiais civis encontraram no local do crime uma sandália, a qual foi reconhecida pela equipe como sendo do suspeito, uma vez que ele estava usando o mesmo calçado de dias antes, durante uma abordagem rotineira. Nas oitivas de testemunhas que estavam na festa, foi confirmado que o jovem estava no local e seria o autor do homicídio. Depois de cometer o crime, o investigado fugiu da cidade. Diante dos elementos apurados durante as investigações, na conclusão do inquérito policial, o delegado de Apiacás, Antenor Junior Pimentel Marcondes, representou pelo pedido de prisão preventiva do suspeito, deferido pelo Poder Judiciário. A prisão do suspeito foi cumprida nesta terça-feira (10), no município pela equipe de investigadores da Delegacia de Vila bela da Santíssima Trindade. Os policiais já realizavam o monitoramento do suspeito por envolvimento em furtos de eletroeletrônicos em uma loja da cidade Com informações do mandado de prisão em aberto pelo homicídio em Apiacás, a equipe montou vigilância e efetuou a prisão do suspeito em uma residência. Ele foi conduzido até a Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade e posteriormente levado para Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda ficando à disposição da Justiça.

