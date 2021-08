Destaques 11/08/2021 09:19 Motorista perde controle e capota veículo em vicinal de Alta Floresta Foto: Reprodução O acidente aconteceu na tarde de ontem (10) e não houve registro divulgado pelos órgãos de segurança do município. Informações extraoficiais são de que o veículo era conduzido por uma mulher e que apenas danos materiais acorreram. Conforme informado à redação do site Nativa News, o veículo Fiesta seguia na vicinal 1ª Oeste quando a condutora perdeu o controle a transpor um quebra-molas, saindo da pista. O veículo chegou a se chocar contra a cerca de segurança do aeroporto.

