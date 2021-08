Destaques 12/08/2021 06:15 Só Notícias Empresas abrem mais de 2,4 mil vagas de empregos através do SINE; Sinop e Alta Floresta lideram (foto: Só Notícias/arquivo) A secretaria estadual de Assistência Social e Cidadania informou, há pouco, que as empresas estão buscando contratar 2.438 profissionais através das 28 unidades do Sistema Nacional de Emprego, em Mato Grosso. Dessas, 260 vagas são em Sinop para cargos de eletricista de manutenção de linhas elétricas, frentista, marceneiro, piscineiro, técnico de telecomunicações (telefonia), operador de escavadeira, auxiliar de técnico de eletrônica e costureira em geral. Já em Alta Floresta, são 125 oportunidades nas áreas de açougueiro, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de técnico de eletrônica, pedreiro, auxiliar administrativo, motorista entregador e repositor de mercadorias. Somente para desossador são 33 e auxiliar de linha de produção conta com 22 vagas disponíveis. Em Cuiabá e Várzea Grande para o público em geral, são 174 oportunidades de emprego para as áreas de: farmacêutico, garçom, pasteleiro, pedreiro, azulejista, consultor de vendas, servente de obras, instalador de película solar (insulfilm) e repositor de mercadorias. Já para as Pessoas com Deficiência (PCDs) estão disponíveis 14 vagas para vigilante, auxiliar de limpeza, estoquista, lavador de ônibus, servente de limpeza, manobrador, recepcionista atendente, promotor de vendas e porteiro. No município de Rondonópolis são 437 oportunidades disponíveis nas áreas de montador de vidros, empacotador a mão, carregador e descarregador de caminhões, operador de telemarketing ativo, motorista-carreteiro e fiscal de prevenção de perdas. Destacam-se as vagas para operador de caixa, repositor em supermercados e operador de empilhadeira, com 80, 72 e 40 vagas, respectivamente. Em Primavera do Leste estão disponibilizadas 263 vagas para enfermeiro, camareira de hotel, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, ajudante de serralheiro, almoxarife, mecânico de máquina agrícola e pizzaiolo. Já para auxiliar de linha de produção são 22 vagas e técnico em enfermagem estão disponíveis 17 oportunidades. Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento. Procure os postos mais próximos de sua residência.

