Um rapaz de 19 anos sofreu vários ferimentos, inclusive fratura do de um dos joelhos ao se envolver em acidente entre moto e um carro na Avenida Ariosto da Riva. O fato registrado no final da manhã de terça-feira mobilizou os serviços da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.



Era horário de grande movimentação na via e conforme registro da 7ª Companhia de Bombeiros Militares de Alta Floresta, a moto que o jovem estava chocou-se com o carro no trecho próximo ao semáforo. “Ao chegar no local da solicitação, a guarnição se deparou com a vitima ao solo, consciente, porem desconexo, após sofrer colisão com um automóvel. O mesmo possui suspeita de fratura no joelho do membro inferior direito, uma laceração no terço médio do braço esquerdo e escoriações ao longo do corpo”, relataram os militares.



Após primeiros procedimentos, Corpo de Bombeiros providenciou remoção da vítima para o Hospital. “Foi devidamente imobilizado e transportado ao pronto-socorro regional para receber os demais cuidados médicos”.