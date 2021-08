Destaques 12/08/2021 13:58 Governador Mauro Mendes cumpre agenda nesta sexta-feira em Alta Floresta O governador Mauro Mendes assina o convênio com a Prefeitura de Alta Floresta para a conservação e restauração em diversas ruas do município. Serão aplicados R$ 31,3 milhões nas obras, sendo R$ 29,4 milhões do Estado e R$ 1,8 milhão de contrapartida do município. A conservação/restauração será realizada em 249 ruas/avenidas de Alta Floresta, que abrangem uma área total de 170,5 mil m². A agenda do governador na cidade finaliza com a assinatura da ordem de serviço para intervenção predial na Escola Técnica, entrega de 750 cestas básicas e reunião com os prefeitos do Consórcio Vale do Teles Pires. Programação Marcelândia

9h - Ordem de serviço para obras na MT-320 em Marcelândia; vistoria da pavimentação na Avenida dos Pioneiros; vistoria na Ponte do Córrego dos Patos; inauguração da ponte sobre o Rio Manissau Missu; e entrega de cestas básicas Alta Floresta

14h - Assinatura do convênio para pavimentação urbana; ordem de serviço para intervenção predial na Escola Técnica de Alta Floresta e entrega de cestas básicas

16h - Reunião com prefeitos do Consórcio Vale do Teles Pires

Voltar + Destaques