Destaques 12/08/2021 14:05 Sema lamenta falecimento de servidor da Regional de Alta Floresta A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) lamenta o falecimento do servidor Marcio Bezerra de Melo em razão de complicações da Covid-19, nesta quinta-feira (12.08), após ficar 15 dias internado em uma unidade hospitalar de Alta Floresta. Biólogo, o servidor era Analista de Meio Ambiente lotado na Unidade Desconcentrada de Alta Floresta há 15 anos, desde que ingressou na carreira pelo concurso de 2006. Também foi professor da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Em nome de todos os servidores, a secretária de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, presta solidariedade a todos os amigos e familiares pela perda, e deseja conforto à família neste momento difícil. “Marcio era extremamente competente, executava seu trabalho com muita presteza e organização, uma pessoa fantástica e grande conhecedor da área de Biologia. Atendia muito bem a todos, era um servidor exemplar”, disse emocionado o diretor da regional Vinicius Rezek. Marcio tinha 44 anos, era casado e deixa 3 filhos. O sepultamento será realizado no período vespertino, em Alta Floresta.

