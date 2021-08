Destaques 12/08/2021 14:13 Águas Alta Floresta realiza reparo emergencial em rede de abastecimento Reprodução A Águas Alta Floresta informa à comunidade que sua equipe técnica atua, neste momento, no reparo emergencial da rede responsável pelo abastecimento da região central do município e bairros adjacentes, rompida durante a realização de serviços de terceiros. Para a realização do reparo, será necessário pausar, temporariamente, o abastecimento de água nos bairros Setor A, Setor B, Setor C, Setor D, Nova Floresta, Boa Nova 1,2 e 3, Sol Nascente, Camélia, Jardim Perimetral, Flamboyant, Begônias, Ipês, Santa Maria, Operário, Bom Jesus, Novo Horizonte e Setor RI. A previsão da companhia é de que a execução do serviço seja realizada até 12h, desta quinta-feira (12.08). O abastecimento retornará à normalidade conforme a pressurização da rede, logo após a conclusão do serviço. A Águas Alta Floresta conta com a compreensão da comunidade e solicita a todos que façam uso consciente da água, evitando o desperdício. O telefone de atendimento ao cliente é o 0800 400 0504 e pelo WhatsApp é o (65) 99297 6149.

