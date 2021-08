Destaques 12/08/2021 17:57 Comandante do 9º Comando Regional da PM de Alta Floresta recebe medalha ´Mérito Proerd´ Foto: Divulgação Para celebrar os 21 anos de sua existência em Mato Grosso, a coordenação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) realizou nesta quinta-feira (12.08), a entrega da medalha ‘Mérito Proerd’, no Hotel Fazenda Mato Grosso. Foram 22 homenageados entre instrutores, oficiais, praças e civis que colaboraram com a expansão e fomento do programa no Estado. Além de celebrar a data tão importante e o marco histórico de formar 360 mil crianças e adolescentes em 70 cidades de Mato Grosso desde a sua implantação. Na manhã desta quinta-feira, o comandante do 9º Comando Regional - Tenente Coronel Arruda, recebeu a melhada de Honra Pelos 21 anos do PROERD, sendo parabenizado, pelo trabalho realizado em Alta Floresta e região. Os alunos que passam pelo programa aprendem como dizer não à oferta de droga. Além de elevar a autoestima, o programa apresenta respostas para vários tipos de abordagens – oferta de drogas por amigos e desconhecidos e de ingresso no tráfico. Os jovens também aprendem questões como bullying, violência física, direitos e deveres, entre outros. Todo trabalho é desenvolvido junto com as secretarias municipais de educação.

Voltar + Destaques