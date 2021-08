Destaques 13/08/2021 12:58 Corpo de Bombeiros alerta sobre riscos de afogamento nos rios de Mato Grosso Foto: Reprodução Equipes do Agrupamento de Mergulho autônomo do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBM-MT) estarão percorrendo, a partir deste domingo, 15 de agosto os principais rios, lagos e cachoeiras da baixada cuiabana para prevenir os banhistas sobre pontos com alto risco de afogamento e devem ser evitados. O objetivo é levar informações para conscientizar à população e prevenir tragédias. Conforme o relatório de atendimento de registro dos casos de afogamento, nos últimos dois anos e meio, 288 de pessoas morreram afogadas em rios de Mato Grosso. Em 2019, foram registrados 107 casos e em 2020 o número saltou para 113 óbitos. Somente no primeiro semestre de 2021, 68 pessoas morreram afogadas. Segundo o comandante da unidade Regional I do Bombeiro Militar, tenente coronel João Paulo Nunes Queiroz, com a chegada do período intenso de estiagem, o número de pessoas nos locais de banho deve aumentar, elevando a probabilidade dos riscos de acidentes, pois muitos banhistas ainda insistem entrar em locais impróprios. Um dos lugares considerado inapropriado para o banho, de acordo com o mapeamento realizado pelo Grupo de Mergulho, é o Rio Cuiabá. Segundo os bombeiros, o local apresenta águas turvas, corredeiras em excesso, além de bastante rebojo, um risco eminente de afogamento. Recomendações - Banhistas devem procurar fazer uso de rios menores, com águas calmas e transparentes;

- Não ingerir bebidas alcoólicas antes e durante o banho;

- Pais ou responsáveis devem ficar atentos e perto das crianças; o uso de coletes e boias flutuantes é indispensável, aumenta a segurança;

- Entre em rios com água que possuem profundidade abaixo da linha da cintura.

