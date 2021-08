Destaques 13/08/2021 16:07 ‘MT Prev Itinerante’ leva orientações para servidores da Seduc em Alta Floresta O município de Alta Floresta recebeu o MT Prev Itinerante nesta quinta-feira (12), para tirar dúvidas sobre previdência aos servidores públicos do interior, durante o programa de Educação para Redução do Absenteísmo (ERA), promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Na ocasião, a professora Maria Ilma Lucia Teixeira, da Escola Estadual Cecília Meireles, descobriu que já tem direito de se aposentar e de pedir o benefício de abono de permanência, caso prefira continuar em atividade. A servidora elogiou o trabalho desenvolvido pelos órgãos. “O parceiro do programa que é o MT Prev auxiliou bastante, tirou várias dúvidas sobre a aposentadoria, e foi incrível. Desejo que esse programa venha mais vezes e que continue esse trabalho maravilhoso”, concluiu. Durante o encontro, o diretor de previdência, Érico Almeida, apresentou o cenário atual e noções gerais da previdência estadual, regras de aposentadoria e pensão por morte, acúmulo de benefícios, entre outros assuntos. Já a gerente de vida funcional, Vanessa de Oliveira, esclareceu dúvidas sobre vida funcional, averbação de tempo de contribuição e simulação de aposentadorias. As próximas cidades programadas para receberem o projeto MT Prev Itinerante são Sinop, Rondonópolis, Cáceres, Primavera, Tangará da Serra e Juína.

