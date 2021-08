Destaques 13/08/2021 16:12 Lindomar Leal/Assessoria Vereador Pitoco é eleito segundo secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alta Floresta Foto: Divulgação Com 12 votos a favor e uma abstenção, o vereador Derci Paulo Trevisan “Pitoco” (PSDB) foi eleito na manhã de terça-feira (10.08), durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta, segundo secretário da Mesa Diretora do Poder Legislativo. A eleição se deu por conta da vacância do cargo após pedido de renúncia do vereador Adelson da Silva Rezende (PDT) em cumprimento ao Regimento Interno da Casa de Leis, para completar o biênio 2021-2022. A votação aconteceu de forma nominal e por ordem alfabética, seguindo os termos do RI. Conforme o artigo 20 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o Segundo Secretário tem a função de assinar juntamente com o Presidente e o Primeiro Secretário os atos da Mesa Diretora, as Atas das Sessões e os autógrafos destinados à Sanção. Também compete ao Segundo Secretário substituir o Primeiro Secretário nas suas ausências, licenças e impedimentos, auxiliar o Primeiro Secretário no desempenho de suas funções quando da realização das Sessões plenárias e anotar o tempo que o orador ocupar a tribuna.

