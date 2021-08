Destaques 13/08/2021 18:14 Botelho se licencia e Romoaldo assume a vaga na ALMT; Janaina Riva vai comandar a Primeira Secretaria Os deputados aprovaram o pedido de licença, por 121 dias, do primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (DEM), durante a sessão ordinária realizada nesta semana. Botelho informou que deverá se ausentar por 30 dias para tratamento de saúde, pois passará por uma cirurgia para correção de septo nasal. Dessa forma, assume a vaga o suplente deputado Romoaldo Junior (MDB). Já a Primeira Secretaria será comandada pela deputada Janaina Riva (MDB). Mesmo passando por cirurgia, Botelho fez questão de justificar a licença para cuidar de interesse particular, a partir do próximo dia 16, ou seja, sem remuneração nesse período. “Não devo ficar os 120 dias. A gente pede isso por precaução. A deputada Janaina vai ficar respondendo pela Primeira Secretaria, ela tem muita tranquilidade, tem experiência e não vai sair nada do que temos programado”, afirmou Botelho, nesta sexta-feira (13), ao acrescentar que a preocupação maior continua sendo o combate à covid-19.

