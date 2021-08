O governador Mauro Mendes assinou, ontem sexta-feira (13.08), a autorização para a reforma geral da Escola Técnica Estadual de Alta Floresta.

Fundada há mais 20 anos, a unidade nunca recebeu intervenções em sua estrutura predial e, com a ação, deve dobrar o número de estudantes que atende a partir do próximo ano, quando irá retomar as aulas presenciais.

“Nossa escola estava numa situação muito crítica, porque ela existia há mais de 20 anos e nunca havia passado por um processo de reforma. Isso repercute diretamente na qualidade do ensino que nós oferecemos, porque quando a gente percebe investimentos na educação, a gente se sente ainda mais comprometido em fazer um trabalho melhor para a nossa comunidade. Nós hoje atendemos 270 alunos, com essas ações agora a expectativa é de 550 estudantes já em 2022, quando estamos com planejamento para voltar à ativa dentro daquilo que já fomos um dia, com ensino presencial e técnico atendendo as necessidades de toda a nossa região”, comemorou o diretor da Escola, Edson Amaro dos Santos.