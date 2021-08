Destaques 14/08/2021 05:59 Alta Floresta: Governador Mauro Mendes assina convênio para pavimentação e construção de 213 casas no município O governador Mauro Mendes formalizou um convênio entre Governo do Estado e a Prefeitura de Alta Floresta, no valor de R$ 31.341.966,64, para conservação e restauração de pavimento em diversas ruas do município. Do montante, serão investidos R$ 29.461.448,64 de recursos do Estado e R$ 1.880.518 à título de contrapartida financeira por parte do município. Serão conservados e restaurados um total de 249 ruas/avenidas que abrangem uma área total de 170.532,29 m² (por ser pavimentação urbana não utiliza extensão em quilometragem). “Tudo isso é resultado de um Governo que tem trabalhado muito forte, muito firme, pra colocar recursos no Estado todo, em todas as regiões. Aqui em Alta Floresta são R$ 29 milhões em recursos para fazer o pavimento urbano, 98.6km de asfalto dentro da cidade. Isso vai ficar na história de Alta Floresta, uma obra desse tamanho, feita por um Governo que tem apresentado tantos resultados. Temos muita satisfação em receber o governador e sua comitiva, porque estamos vendo que ele não vem aqui só para passear, mas para trazer benefício para a nossa população”, afirmou o prefeito Chico Gamba. Habitação A agenda do governador Mauro Mendes na região incluiu, ainda, a assinatura do termo de adesão entre o MT PAR e Prefeitura de Alta Floresta para a construção de 213 casas no município. As moradias fazem parte do programa Mais Habitação, do Governo de Mato Grosso. As casas contam com 51m², e serão construídas no loteamento Residencial Alvorada. Só neste projeto a MT PAR deverá investir mais de R$ 3 milhões em infraestrutura para a execução da pavimentação asfáltica, drenagem e passeio público.

