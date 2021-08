A Secretária Municipal de Saúde de Alta Floresta, Sandra Mello, respondendo a questionamento de vereadores durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, de quarta-feira, 10, sobre o programa do Governo do Estado de Mato Grosso “MT Mais Cirurgias” que visa diminuir com a fila de espera de cirurgias eletivas até julho do próximo ano, explicou que serão realizadas apenas cirurgias de pacientes que estão regulados no sistema SISREG {O Sistema Nacional de Regulação na web, criado para o gerenciamento de todo Complexo Regulador, através de módulos que permitem desde inserção da oferta até a solicitação, pela rede básica, de consultas, exames e procedimentos na média e alta complexidade}.

“A primeira coisa que a população precisa saber é que essas cirurgias em espera são as reguladas dentro do sistema SISREG. O grande problema é que, por exemplo, o Hospital Regional de Alta Floresta não trabalha colocando cirurgia no SISREG e somente em Alta Floresta temos 180 cirurgias neste sistema e temos consciência que não são somente essas. existem muito mais pessoas que precisam de cirurgias”, explica Sandra.

De acordo com a secretária, todas as cirurgias que estão no Hospital Regional não estariam contempladas dentro do programa do governo. Porém na reunião realizadas com o Secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, ele disse que aceitaria as cirurgias dos Hospitais Regionais que fossem inclusas no programa. As outras cirurgias que não estão em nenhuma central de regulação não serão contempladas no Programa MT Mais Cirurgias. Cirurgias de baixa complexidade serão realizadas no hospital municipal de Paranaíta Conforme a secretária Sandra Mello, as cirurgias é um problema de todos os municípios de Mato Grosso.

Na região observa que Paranaíta, por exemplo, tem 30 cirurgias reguladas. “É um problema comum e todos os municípios estão cobrando do governo para que seja solucionado. O secretário de estado de saúde, Gilberto Figueredo, disse que tem que ter uma meta que deve ser cumprida, e que aceita apenas cirurgias que já estavam reguladas dentro dos hospitais. Mas que não abrirá exceção para pacientes fora do sistema”, disse Sandra.

Sandra informou que as cirurgias de alta complexibilidade serão realizadas em Cuiabá e que 5 hospitais realizam essas cirurgias. No entanto, com a pandemia, estes hospitais estão atendendo pacientes de covid-19. “O problema é que 4 hospitais estão atendendo exclusivamente para Covid 19. Agora, o governo terceirizou o problema e jogou para os municípios fazerem a contratação de hospitais que possam estar realizando estes procedimentos cirúrgicos”, pontua a secretária.

Segundo Sandra o município de Paranaíta já se dispôs a realizar no hospital municipal, as cirurgias de hérnia, pediátricas, otorrino laringologia e cirurgias de vesícula, que são as mais simples. As outras cirurgias não podem ser realizadas em Paranaíta porque o município não tem banco de sangue e nem UTI.

Os municípios do Alto Tapajós, segundo Sandra, estão unidos para verificar se vão fazer a contratação de hospitais via consórcio. Porém, a fiscalização acabará ficando a cargo de Alta Floresta, por ser a cidade polo, em informar o governo estadual se as cirurgias foram feitas de toda a região. “É da mesma forma que somos responsáveis pelos leitos clínicos de toda a região”, disse Sandra