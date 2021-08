Destaques 15/08/2021 12:44 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motociclista atinge traseira de carro na Perimetral Rogério Silva Fotos: Nativa News O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros no início da noite deste sábado na Perimetral Rogério Silva em Alta Floresta. O motociclista foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin com corte confuso no crânio, onde ficou sob cuidados médicos.

Um veículo Corolla e uma motocicleta Bros são os envolvidos neste acidente. Conforme registro da Polícia Militar, o condutor do Corolla, um homem de 29 anos, relatou que seguia na perimetral sentido ao bairro Cidade Alta, em determinado momento reduziu a velocidade, ligando a seta para adentrar a Avenida do Araújo, quando ouviu o impacto da motocicleta na parte de trás do veículo.

O motorista acionou Corpo de Bombeiros e Polícia Militar para atenderem a ocorrência, relatando que o motociclista, homem de 37 anos, seguia em alta velocidade no mesmo sentido da via. A motocicleta foi recolhida ao pátio da secretaria municipal de trânsito. Para a guarnição do Corpo de Bombeiros, o motociclista relatou que havia ingerido bebidas alcoólicas.

Voltar + Destaques