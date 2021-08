Destaques 15/08/2021 13:08 Redação I Nativa News Alta Floresta: Uma pessoa morre e dois ficam feridos após acidente entre duas motos Ilustração Com três vítimas, uma delas fatal, o acidente envolveu duas motocicletas por volta das 00h18 neste domingo (15) na perimetral auxiliar Rogério Silva em Alta Floresta. Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos às vítimas, encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, onde permaneceram sob cuidados médicos, uma delas evoluindo a óbito posteriormente.

O acidente envolveu uma motocicleta Biz que era ocupada por um homem de 27 anos e uma motocicleta CG-125 com dois ocupantes, homens de 45 e 51 anos. O choque entre as motos aconteceu nas proximidades do SENAI. Ambas as vítimas apresentavam hematomas e escoriações.

O homem que não resistiu foi encontrado pela guarnição do Corpo de Bombeiros sem sinais vitais, mas apresentava "temperatura corporal satisfatória e as pupilas estavam comprimidas", com fraturas na perna direita. Duas vítimas foram socorridas e a terceira ficou, acompanhado de outra guarnição BM, esperando o retorno da viatura de resgate quando apresentou falta de mobilidade do lado direito e sinais de traumatismo crânioencafálico. O homem foi levado as pressas com outra viatura, ficando sob cuidados médicos no Hospital Regional.

Não foi informado a identificação da vítima fatal deste acidente, apenas a idade de 51 anos.

Voltar + Destaques