Destaques 16/08/2021 11:14 Resumo Diário Mulher morre em incêndio em residência em Peixoto de Azevedo A Policia Militar foi acionada para atender a ocorrência a onde uma residência estava em chamas. Foto: Reprodução Segundo informações, uma senhora morreu carbonizada dentro de sua residência em Peixoto de Azevedo, na manhã desta segunda feira (16) após o fogo ter se alastrado por toda a casa a senhora conhecida com Vó Baiana morreu dentro do quarto, e sua casa foi totalmente queimada. Informações extra oficial é que o fogo teria começada por uma vela que estava acesa, mas ainda será investigado pela Policia Civil a real causa, de como iniciou-se o fogo na residência de Vó Baiana. Familiares e populares tentaram conter as chamas para salvar a vida de Vó Baiana porem não foi possível, o caminhão Pipa da prefeitura ajudou a conter o incêndio, mas já era tarde demais. Os militares que atenderam a ocorrência no primeiro momento ficaram extremamente emocionado com a sena chocante que entraram no local, sem poder fazer nada para salvar a vida de Vó Baiana.

