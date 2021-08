Destaques 16/08/2021 18:00 Lindomar Leal/Assessoria Vereador de AF destaca a necessidade de transformar a Perimetral Rogério Silva em Avenida e cobra melhorias Foto: Reprodução Desde o primeiro mandato como vereador por Alta Floresta, Derci Paulo Trevisan “Pitoco” (PSDB) cobra melhorias para a Perimetral Rogério Silva. Naquela época várias ações contribuíram para melhorias principalmente no trânsito. Hoje, 20 anos depois, no seu segundo mandato, Pitoco volta a cobrar do Executivo Municipal melhorias, mas com a indicação de que a Perimetral Rogério Silva deve ser transferida para a Vicinal Primeira Leste, que passa aos fundos do Bairro Boa Nova, com o argumento de que a perimetral, na verdade, já se transformou em uma das avenidas mais movimentadas de Alta Floresta e não comporta o tráfego de caminhões de carga e veículos utilitários e caminhonetes ao mesmo tempo. "Precisa, com urgência, fazer um trabalho para transformar de fato em uma avenida e transferir a perimetral para a Primeira Leste, para que possa dar mais tranquilidade e segurança para o trânsito", reivindicou. Pitoco citou a implantação de semáforos que será realizada pela Prefeitura de Alta Floresta em vários cruzamentos. A medida, segundo ele, visa organizar o trânsito e diminuir o número de acidentes, mas ainda não é o suficiente para melhorar as condições da via. No seu entendimento, seria necessário construir rotatórias em vários pontos de entrada e saída de veículos, melhorar o pavimento e promover o alargamento da avenida. Além das melhorias que devem ser feitas na sinalização vertical e horizontal. "É uma luta desse vereador, com certeza vamos conseguir junto com o prefeito Chico Gamba, com os nossos deputados estaduais e federais para que consigamos fazer uma avenida organizada e com segurança no trânsito", afirmou.

Voltar + Destaques