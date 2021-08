Trinta escolas públicas do estado registraram até a manhã de sexta-feira (13/08) casos positivos de Covid entre estudantes e profissionais da educação.

Apesar da incidência ocorrer também em escolas das redes municipais, o maior número de notificações que chegam ao Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT) ocorre na rede estadual.

Com cerca de dez dias, após o retorno presencial determinado pelo governador Mauro Mendes, a suspensão de aulas e o isolamento de turmas estão recorrentes. Entre os contaminados estão professores, merendeiras, funcionários e estudantes. E, mesmo diante da divulgação de um “plano de contingenciamento”, denúncias registradas no Sintep/MT revelam que em muitas escolas, a direção tem dispensado apenas a pessoa diagnosticada com a Covid-19, sem cumprir o período de isolamento daqueles e daquelas que tiveram contato com a pessoa positivada com o vírus, tampouco realizam a higienização no ambiente, como é exigido nos protocolos de segurança.

O presidente do Sintep-MT, Valdeir Pereira, insiste no fato da Seduc-MT se manter omissa, diante da diversidade de ações adotadas. O que constata a completa confusão das interpretações dada ao amontoado de orientações repassadas para as escolas. “Essa situação poderá levar ao caos, diante da gravidade dessa doença que não tem mais idade para se manifestar, inclusive com casos fatais entre jovens aumentando”, afirma o presidente.

Segundo Valdeir Pereira é fundamental que se estabeleça como protocolo a testagem em massa da comunidade escolar (trabalhadores e alunos) de forma constante. “A ausência de sintomas em muitas pessoas exige os testes com regularidade para identificar a presença do vírus”, disse.

Levantamento de escolas em MT com casos de Covid confirmados.