Um homem de 23 anos foi detido após dispensar uma arma de fogo com a chegada da Polícia Militar em ponto no setor F em Alta Floresta. A guarnição se deslocou após denúncia anônima sobre um homem estar com uma arma. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, por volta das 20h30 nesta segunda-feira (16) uma denúncia via 190 apontava um homem com arma de fogo. No local havia um grupo com quatro pessoas, o suspeito dispensou um objeto quando notou a presença da polícia. Em busca pessoal nada ilícito foi encontrado, uma busca foi realizada nas proximidades e um revólver, aparentemente calibre 22, foi encontrado.



Diante os fatos o suspeito de 23 foi detido e conduzido para prestar os devidos esclarecimentos.