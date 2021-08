Destaques 19/08/2021 05:18 Arão Leite/J. Cidade 140 MORTES: Secretária parlamentar da Câmara de Alta Floresta morre de covid Essa semana já foram confirmadas mais duas mortes por complicações do coronavírus no município de Alta Floresta. O município que fechou a semana passada com 138 óbitos desde que começou a pandemia em 2020, agora está com 140 casos de pessoas que morreram devido à complicações da covid-19. O caso mais recente aconteceu ainda nesta quarta-feira, da servidora pública Gezisbel Simão Pereira, de 35 anos.

Casada e mãe de três filhas, ela estava trabalhando há pelo menos sete meses como secretária parlamentar da vereadora Leonice Klaus, da Câmara de Alta Floresta. “Meu Deus levou minha secretária. Nunca irei esquecer de você. Os sete meses que passamos juntas foram como se fosse uma vida. Eu perdi uma rosa, Deus ganhou um jardim. (Você) sempre me dizia que eu não era uma vereadora para você, mas sim, como uma irmã”, publicou a legisladora em sua página no facebook.

O cortejo fúnebre da servidora passou em frente à Câmara onde amigos seguiram juntos até o cemitério Jardim da Saudade na tarde desta quarta-feira. “A Câmara Municipal de Alta Floresta manifesta profundo pesar pelo falecimento da servidora Gezisbel Simão Pereira, na manhã desta quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. Perdemos uma colega extremamente profissional, dedicada, amiga e companheira. Nos solidarizamos com familiares e amigos nesse momento de irreparável perda”, assinou o presidente da Casa de Leis, Oslen Dias, o Tuti.

Alta Floresta já soma 9894 casos confirmados desde o ano de 2020 e desses, 9.536 foram recuperados. Até terça-feira o Boletim apontava 219 casos ativos e outras 64 pessoas aguardavam o resultado do exame.

Outra morte

A outra morte é também de uma mulher, de 38 anos e sem comorbidades. A Secretaria de Saúde não informou o nome, mas em nota, disse que se trata de uma paciente com iniciais J.A.S.S, que faleceu dia 27 de julho no Hospital Regional Jorge Abreu, em Sinop. O caso era investigado e foi confirmado na terça-feira como complicações de covid e que a mulher é moradora de Alta Floresta.

