Na manhã desta quarta-feira (18) o presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores em Alta Floresta, Oslen Dias "Tuti" realizou a entrega de materiais e mobílias novas para todos os gabinetes de Vereadores, um investimento de cerca de R$ 119 mil.

Segundo Tuti, a mobília nova e materiais, como impressoras, vem para melhorar o atendimento dos vereadores aos munícipes. Além dos gabinetes, os novos mobiliários também foram entregues para o setor administrativo da Casa de Leis.

Com a presença todos edis, o presidente destacou a importância de garantir qualidade para servidores, vereadores e também população. “ Aqui está uma parte dos investimentos que a gente vem fazendo na câmara, vai ter mais investimentos com certeza absoluta, porque nós estamos aqui para fazer um trabalho junto com a população, para que a população seja bem atendida, bem recebida aqui na Câmara Municipal”, destaca o presidente.

Outra observação do presidente da Câmara é a economia de R$ 1 milhão proveniente do duodécimo repassado à Câmara pela prefeitura. “A Câmara tem hoje em caixa, em sua conta, mais de R$ 1 milhão resultado da economia de recursos que estamos fazendo. Estamos trabalhando de uma forma que os recursos possam ser economizados, para fazer investimentos, devolver um bom dinheiro para a prefeitura no final do ano e melhorar as condições de trabalho dos servidores aqui na Câmara”, acentua.