Destaques 19/08/2021 10:52 Redação I Nativa News Três veículos se envolvem em acidente na Avenida Ariosto da Riva Foto: Reprodução O acidente foi registrado por volta das 13h40 nesta quarta-feira (18) em Alta Floresta envolvendo três veículos. Uma mulher de 22 anos, condutora da motocicleta, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin com escoriações e dores na perna. Conforme informações colhidas pela redação do site Nativa News, nas proximidades do Machadão estão acontecendo obras de manutenção da rede de água, operários controlavam o trânsito o que promoveu uma fila aguardando a liberação para acesso à rodovia MT-208. O condutor do veículo relatou para a Polícia Militar que estava parado na Avenida Ariosto da Riva, haviam cerca de oito veículos parados na sua frente, quando em determinado momento sentiu o impacto da motocicleta na traseira do veículo. A motociclista relatou que aguardava na fila quando foi abalroada e empurrada contra o veículo que estava à frente. O condutor do terceiro veículo relatou que seguia na avenida sem saber da obra e quando notou que os veículos estavam parados não houve tempo suficiente de frenagem, sendo inevitável o choque. O acidente provocou danos de media monta nos três veículos envolvidos. O caso foi registrado pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

