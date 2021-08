Destaques 19/08/2021 11:05 Redação I Nativa News Alta Floresta: Carro fica debaixo de caminhão baú após acidente Foto: Reprodução O caso foi registrado no centro do município de Alta Floresta, o veículo de passeio ficou pensado em baixo do caminhão no momento em que ele havia iniciado uma conversão. Não houve vítimas, apenas danos materiais foram registrados.

Conforme regiayda Polícia Militar, ambos condutores procuraram a Central de Operações da PM para registrar o ocorrido, por volta das 14h15 desta quarta-feira (18). O condutor do caminhão relatou que seguia na Avenida Ariosto da Riva pela pista central, que ligou a seta e iniciou uma conversão para a esquerda, que não havia percebido nenhum veículo na pista.

O condutor do veículo relatou que seguia na mesma direção e que não percebeu que o caminhão estava com a seta ligada iniciando a conversão, que não houve tempo de evitar o choque. O veículo ficou com a lateral frontal presa em baixo do caminhão.

O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

