Destaques 19/08/2021 14:08 Redação I Nativa News Mulher denuncia filho de vereadora por ameaças e perseguição à adolescente em Nova Monte Verde Foto: Reprodução Ameaça, extorsão e direção de veículo sob influência de álcool levaram um jovem 20 anos à prisão na tarde desta quarta-feira (18) no município de Nova Monte Verde. O caso foi registrado pela Polícia Judiciária Civil do município, a vítima é uma menor de idade, com quem o jovem manteve um relacionamento por cerca de três anos.

A vítima, de 16 anos, procurou a Delegacia junto com a mãe, após receber ameaças do jovem, que é filho de uma vereadora do município. Além das ameaças, o jovem perseguia a adolescente. O caso foi relatado e registrado por volta das 16h.

Em diligências para a condução do suspeito, este foi visto deixando a residência em uma motocicleta, sendo acompanhado por policiais. Em ziguezague pelas ruas, o suspeito estacionou na calçada de uma agência bancária, adentrando o estabelecimento cambaleando. Ao ser abordado apresentava forte odor etílico.

Após ser informado de que seria conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos diante os fatos relatados pela vítima, o suspeito apresentou resistência à condução, sendo necessário o algemamento e posterior condução, sem lesões, para a Delegacia. O jovem permaneceu detido. Atualizada 16:36

