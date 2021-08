Destaques 20/08/2021 05:57 Lindomar Leal/Assessoria Presidente da Câmara e Prefeito de Alta Floresta vistoriam obras O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), e o prefeito Valdemar Gamba percorreram na tarde quarta-feira (18.08) várias bairros e setores da cidade para vistoriar as obras em andamento. No bairro Cidade Bela a obra vistoriada foi a pavimentação asfáltica de ruas e avenidas realizadas pela Prefeitura, com recursos próprios. Ruas como Visconde do Rio Branco e Princesa Isabela já foram totalmente pavimentadas. A obra irá contemplar outras ruas e vai beneficiar centenas de famílias. Na Avenida Vila Nova, que liga o bairro Cidade Bela com o bairro Parque das Nações e o setor de chácaras, o presidente Tuti e o prefeito Chico Gamba vistoriaram a construção de um bueiro tubular de concreto armado. A obra está sendo executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e faz parte da Parceria Público-Privada firma entre moradores, Prefeitura de Alta Floresta, Mérito Empreendimentos e empresário Arnaldo, que vai resultar na pavimentação de mais de 2,2 mil metros quadrados de asfalto. Já na Avenida Nossa Senhora Aparecida que dá acesso aos bairros Boa Nova I e II, o prefeito e o presidente da Câmara vistoriaram a construção de uma galeria pré-moldada. A obra está sendo executada com recursos próprios. Por fim, Tuti e Chico Gamba foram até o Ramal do Mogno, na zona rural, para acompanhar o andamento das obras de recuperação de uma ponte de madeira com 14 metros de comprimento.

