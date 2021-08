Destaques 20/08/2021 06:22 Só Notícias/David Murba Preço médio do litro da gasolina em Alta Floresta e Sorriso ultrapassa R$ 6; Sinop chega a R$ 5,9 Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/arquivo O preço médio do litro da gasolina está ultrapassando R$ 6 em diversos postos de Alta Floresta e Sorriso, segundo o mais recente levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), feito entre os dias 8 e 14 desse mês. Entre os sete municípios pesquisados, Alta Floresta tem o preço médio mais caro, R$ 6,314, o mínimo encontrado é R$ 6,270, já o máximo chega a R$ 6,350. Um dos fatores é o preço do frete, devido a distância das distribuidoras. Já Sorriso tem o segundo preço médio mais caro entre as cidades apuradas, R$ 6,048, o mínimo está R$ 5,999 e alguns postos revendem a R$ 6,119. Em Sinop, segundo a síntese de preços da ANP, o preço médio é R$ 5,800, o mínimo R$ 5,655 e o máximo R$ 5,990. A agência pesquisou 13 postos na capital do Nortão. Há uma semana, o litro de gasolina vendido pela Petrobras nas refinarias às distribuidoras teve aumento. A Petrobras informa que o valor final para os motoristas dependerá de cada posto de combustíveis e também dos impostos e custos operacionais com frete e outros, nos diferentes estados.

