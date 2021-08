Destaques 20/08/2021 14:26 Governo de MT começa a distribuir novo uniforme para estudantes Foto por: David Borges O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), iniciou nesta quarta-feira (18.08) a entrega de 750 mil novos uniformes dos alunos da rede estadual de ensino. O uniforme azul royal, com faixas diagonais nas cores verde, amarelo e branco é mais uma ação do programa Mais MT. O design das camisetas foi escolhido pelos próprios estudantes, pais e responsáveis, eleito com 63% dos mais de 22 mil votos, por meio de uma enquete realizada no site da Seduc. Cada aluno receberá duas unidades, totalmente gratuitas. De acordo com a superintendência de Patrimônio da Seduc, a distribuição já começou e será concluída até a primeira quinzena de setembro. Os uniformes são enviados às Diretorias Regionais de Ensino (DREs) e depois distribuídos para as unidades escolares. Para a diretora da Escola Estadual Padre Wanir Delfino César, Rosangela Taborelli, o fato dos novos uniformes serem gratuitos oportuniza que todos os alunos da rede sejam identificados, proporcionando segurança. “É fundamental que todos usem o uniforme para que a comunidade possa reconhecer quem são nossos alunos. O envolvimento do Governo do Estado, escolas, alunos e responsáveis, na escolha e entrega dos uniformes, revela ações coordenadas que valorizam a educação”, destaca a diretora. A estudante do 3º ano do Ensino Médio, da Escola Estadual Liceu Cuiabano, Aline, falou da alegria no retorno à sala de aula e com um novo visual. “É muito estimulante retornar à sala de aula, encontrar a escola aberta, com todas as instruções e medidas de biossegurança. Esse momento de passagem é muito simbólico e a mudança de visual reforça os novos tempos, quando todo mundo está tendo que se readaptar”. O secretário de Estado de Educação, Alan Porto enfatiza que a entrega dos uniformes faz parte do planejamento do retorno das atividades na modalidade híbrida, e visa valorizar o estudante. “Os investimentos do governo do Estado na educação são os maiores da história. São R$ 936 milhões que já estão sendo investidos para melhorar a infraestrutura física e tecnológica das escolas, mas inclusive a parte pedagógica, para garantir a recuperação da aprendizagem de nossos estudantes, tão prejudicada durante a pandemia”.

