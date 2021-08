Destaques 20/08/2021 18:44 Alta Floresta: Motorista morre após ser atingido por tora de madeira ao descarregar caminhão Foto: Reprodução O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (20) na região do Porto de Areia em Alta Floresta. A vítima foi identificada como Ediney Carro Souza de 53 anos. Conforme informações, Ediney estava preparando para descarregar uma carga de toras, quando uma das toras se soltou, rolou e caiu sobre ele. Relatos do ocorrido são de que não houve tempo para ajudar a vítima. Ediney foi servidor da secretaria de obras do município de Nova Monte Verde.

