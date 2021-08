Destaques 21/08/2021 06:50 Arão Leite/J. Cidade ALTA FLORESTA: Saúde programa vacinar jovens de 18 anos até semana que vem Foto: Reprodução O município de Alta Floresta fechou a semana vacinando o público da faixa etária de 22 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade até agora já recebeu 43.227 doses de vacina. Dessas, conforme último balanço na quinta-feira, foram aplicadas 37.858 doses, sendo 27.800 de primeira dose, 8.677 já com segunda E 1.220 pessoas tomaram a dose única.

Pelos levantamentos parciais da Secretaria de Saúde segundo disse a enfermeira Marinez Olímpio, “pode se dizer que já passou de 25% da população vacinada e mais de 50% da população com dose 1”, informou a profissional da saúde e uma das servidoras a frente da vacinação que essa semana avançou muito em Alta Floresta em relação aos jovens .

Foram atendidos em um dia pessoas com faixa etária de 26 e 25 anos, depois da faixa etária 24 e 23 anos e nesta sexta-feira fechou com 22 anos. Mas conforme a Secretaria de Saúde, a intenção é avançar ainda mais nos próximos dias, se possível fechar a semana que vem vacinando os jovens de 21 anos, de 20, de 19 e até a faixa etária de 18 anos.

Os lotes devem continuar chegando com certa regularidade, mas a Secretaria de Saúde, conforme Marinez, enfrenta um problema em relação a pessoas que perderam a data de vacinar por alguma razão e agora pressionam para ter nova repescagem quando já foram realizadas duas. “Muita gente ficou sem vacinar e tá pressionando de todos os lados”,. Revelou a profissional de saúde salientando que a solução será possivelmente reagendar uma data para que os atrasados tenha nova oportunidade. “A gente tem que parar de fazer vacinação de idade para repescagem. Do contrário, é telefonema de um lado, gente xingando do outro. Muita pressão. Mas queremos ver se avançamos para os 18 anos”, finalizou.

A Secretaria de Saúde diz entender que muita gente deixou de tomar vacina porque na data que foi programado, estaria de isolamento ou cumprindo período de recuperação. No entanto, o Comitê de Enfrentamento ao coronavírus em Alta Floresta já levantou que pessoas que antes não queria a imunização agora ficam querendo a vacina, que até mesmo profissionais de saúde ou da educação, que agora para serem lotados, precisam do comprovante de vacinação, resolveram se vacinar. “Tem gente que não queria tomar vacina e agora está procurando. Calculo que precisamos de pelo menos duas mil doses para toda essa repescagem. Não tem como evoluir se não resolver isso”, finalizou Marinez.

