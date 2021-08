Destaques 22/08/2021 05:57 Jornal Mato Grosso do Norte Alta Floresta: Projetos de proteção e bem estar de animais domésticos estão em tramitação na Câmara Municipal oto/divulgação: Ascom TJMA Está em tramitação na Câmara Municipal de Alta Floresta, os Projetos de Leis 2.123/2021, de autoria do executivo municipal, que estabelece normas para proteção aos animais domésticos no âmbito do município e o 2.124/2021 que dispõe sobre o programa de conscientização e combate aos maus-tratos de cães e gatos. O Projeto de Lei 2.123/2021 visa compatibilizar o desenvolvimento sócio econômico com o respeito e proteção aos animais. É de responsabilidade dos tutores a manutenção dos animais em perfeitas condições de alojamento, alimentação, saúde e bem-estar, bem como as providências relativas a acidentes ocorridos com estes, tais como atendimento veterinário, remoção e destinação adequada do cadáver em caso de óbito e dos dejetos produzidos e depositados pelos mesmos nas vias ou logradouros públicos. O Projeto de Lei 2.123/2021 tem como diretrizes a promoção do bem-estar animal; a proteção da integridade física, da saúde e da vida dos animais; a prevenção e combate aos maus-tratos, abandono e abusos de qualquer natureza; o controle da procriação descontrolada e indesejada de animais de estimação, por meio de esterilização cirúrgica; a conscientização da sociedade sobre a importância da proteção animal. As sanções desta lei para quem praticar maus tratos aos animais é de multas e representação no Ministério Público. As multas estão classificadas em leves que variam de 03 a 05 UPFM (Unidade de Padrão Fiscal do Município), sendo de R$ 104,97 a R$ 174,95. Média de 05 a 15 UPFM entre R$ 174,95 a R$ 524,85 e grave de 15 a 30 UPFM sendo de R$ 524,85 a R$ 1.049,70. Sendo o infrator pessoa física, a multa terá seu valor duplicado e o processo será encaminhado ao Ministério Público competente para as providências cabíveis. Se o infrator for pessoa jurídica, o valor da multa será aplicado por cabeça de animal submetido a maus-tratos e crueldade e ocorrerá na cassação do alvará do estabelecimento. O projeto de lei caracteriza maus tratos toda e qualquer ação praticada com animal que implique em sofrimento e morte desnecessária, abandono, crueldade, desleixo, ausência ou inadequação de água, alimentação ou abrigo, tortura, uso em excesso para trabalho, uso em trabalho quando doente, ferido ou maltratado, submissão a experiências pseudocientíficas, mutilação para fins estéticos, utilização de coleira de choque e enforcador pontiagudo, ausência de cuidados veterinários, forma inadequada e cruel de adestramento e outras práticas que possam causar sofrimento físico ou emocional, medo, estresse, angústia, patologias ou morte. O projeto de Lei 2124/2021 institui no Município de Alta Floresta o "Programa de Castração e Combate aos Maus-Tratos de Cães e Gatos", que promoverá a conscientização da população em geral sobre a guarda responsável e bem-estar animal. O Programa visa castração, combate aos maus-tratos de cães e gatos e o fomento de doações de rações, por meio de campanhas educativas e realização de eventos, bem como viabilizará a castração de cães e gatos de famílias hipossuficientes, que será realizada por meio de clínicas veterinárias contratadas/credenciadas pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta. A população será conscientizada da importância da esterilização, da vacinação, da prevenção de doenças, da posse responsável e das necessidades básicas do animal, como alimentação, água, bem-estar, sendo esclarecida sobre eventuais dúvidas. Cabe ao município divulgar a realização do programa através panfletos educativos, palestras a serem ministradas, apresentação de slides, vídeos e o que for necessário para a conscientização da população. O processo de triagem dos animais a serem esterilizados, juntamente com a classificação socioeconômica dos Tutores, será realizado pela Secretaria de Agricultura e Pecuária ou outra Secretaria designada pela Prefeitura, com a participação de associações de proteção animal do município, devendo priorizar o atendimento cirúrgico de cães e gatos, saudáveis, que se encontram abandonados. Um dos principais alvos deste Programa serão famílias carentes, com poucos recursos e informações, que não possuem conhecimento da guarda responsável de seus animais e os cuidados que devem ter. Muitas famílias por não possuírem renda financeira suficiente para tratar seus animais de estimação em clínicas veterinárias particulares, deixam seus animais doentes e/ou acidentados agonizando e sofrendo, sem muito que poder fazer. Além do conhecimento público e notório de diversos animais em situação de rua, sem controle populacional, se tornado problemas sociais, saúde animal e inclusive vetores de zoonoses. Justificando a importância dos referidos Projetos de Leis, a Administração Municipal, enfatiza que a cidade de Alta Floresta, não pode permanecer omissa nesta questão de saúde pública. Devendo viabilizar a conscientização contra os maus-tratos e o controle da reprodução destes animais, viabilizando o controle populacional de animais domésticos.

