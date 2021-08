A partir desta segunda-feira,23, a temperaturas próximas de 41ºC, e a previsão é de que permaneça até sábado, 28, quando há possibilidade de chuva e risco de temporais no domingo 29. Os Municípios de Aripuanã, Juruena, Carlinda, Colíder, irão registrar a calorosa temperatura de 41°C.

Em Cuiabá, a temperatura mínima deve ser de 27°C enquanto a máxima pode chegar até 41°C, quebrando mais um recorde de temperatura. O clima de deserto continua e a umidade oscila entre 10% e 30%. O céu deve ter poucas nuvens. Várzea Grande deve contar com um clima igualmente quente. Por lá, a temperatura mínima será de 24°C e a máxima de 40°C. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 20% e 40%. E o céu também ter poucas nuvens.

Como se cuidar nesse calor?

As recomendações para enfrentar esse calorão é redobrar os cuidados, especialmente com as crianças e idosos, a começar pela ingestão de líquidos e uma boa alimentação. Também é recomendada a suspensão das atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, além do uso frequente de protetor solar, hidratantes e umidificação do ambiente.

A Defesa Civil do Estado emitiu uma nota com recomendações para que a população evite aglomerações e não façam exercícios físicos em horários com maior incidência de radiação ultravioleta do sol. O risco de emergências relacionadas ao calor é especialmente alto para idosos, animais de estimação e pessoas com doenças crônicas. Em caso de emergência, deve-se avisar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193).