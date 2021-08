Destaques 23/08/2021 09:39 Redação I Nativa News PMs sofrem ataques de injúria e preconceito durante atendimento de acidente de trânsito em Alta Floresta Foto: Reprodução O caso foi registrado após às 20h na Avenida Ayrton Senna, setor Industrial do município de Alta Floresta durante atendimento de ocorrência de acidente de trânsito. O acidente envolveu dois veículos, no semáforo, o carona do veículo que provocou o acidente, assim como o condutor, apresentava sinais de embriagues alcoólica e iniciou uma série de xingamentos contra a guarnição da Polícia Militar em serviço. Conforme registro, o suspeito estava alterado e foi algemado e conduzido no camburão, onde iniciou uma série de chutes e socos contra o compartimento da viatura. O homem de 36 anos desferia palavras de baixo calão, ofendendo os militares chamando-os de “preto safado, filho da puta". Já na Central de Operações, mesmo algemado, o suspeito cuspiu contra um soldado da guarnição e tentou quebrar com chutes a janela de vidro do COPOM enquanto a equipe confeccionava o boletim de acidente. O caso foi registrado como injúria mediante preconceito, resistência e desacato. O suspeito foi levado para atendimento médico no Hospital Regional Albert Sabin para atendimento médico, posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Voltar + Destaques