Destaques 23/08/2021 10:34 Redação I Nativa News Alta Floresta: Positivada, mulher foge da Central Covid-19 com enteada sem permitir medicação e exame Foto: Nativa News Plantonista da Central de Síndromes Gripais, posto de atendimentos a casos suspeitos de covid-19 em Alta Floresta, procurou a Polícia Militar no início da noite deste domingo (22) para relatar a recusa de atendimento de uma mulher à sua enteada menor de idade. Conforme registro da PM, a plantonista relatou que assumiu o trabalho quando foi informado a ela que a suspeita havia se evadido do local com a enteada de 09 anos. A criança apresentava febre alta e diarreia, a suspeita não aceitou que a criança fosse medicada, com medicação oral e nem injetável, nem mesmo que o exame de covid-19 fosse realizado na criança. A mulher, que estava em seu quarto dia de isolamento por testar positivo para covid-19, evadiu-se do local levando a menina sem medicação após a consulta médica. Consta ainda no registro, que os plantonistas acionaram o Conselho Tutelar para intervir na situação, mas que houve recusa diante o diagnóstico positivo da suspeita.

