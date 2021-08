Destaques 23/08/2021 16:47 Redação I Nativa News Colider: Carreta tomba e carga de madeira interdita faixa na MT - 320 Uma carreta carregada de madeira industrializada tombou na manhã desta segunda-feira (23) na MT-320, no sentido sul, próximo ao município de Colíder. Segundo a a concessionária Via Brasil, o motorista perdeu o controle do veículo. Apesar do susto, o motorista não se feriu. Uma das faixas da pista precisou ser interditada para a retirada da carga da carreta e o tráfego foi desviado apenas para a faixa da direita. As circusntâncias em que ocorreu o acidente deverão ser apuradas.

Veja também sobre MT - 320 Colider Mato Grosso Carreta tomba carga de madeira Voltar + Destaques