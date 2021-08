Uma pesquisa realizada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 2020, apontou que o Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito. A pesquisa foi realizada envolvendo dados de 178 países.

O mais alarmante, é que a cada 15 minutos uma pessoa morre vítima de acidente. Em Alta Floresta, neste mês de agosto, ocorreram 5 mortes no trânsito e vários acidentes que mobilizam todas as estruturas de atendimento. Neste aspecto o Comandante da 7ª Companhia Independente Bombeiro Militar “7ª CIBM”, Tenente Coronel BM Ranie Pereira Sousa, disse que foi um mês muito acima da média para o município. “Infelizmente este mês de agosto foi atípico em relação aos outros meses e de fato temos observados um aumento substancial nos acidentes aqui em Alta Floresta, principalmente acidentes envolvendo automóveis e motos. Isso demonstra uma certa preocupação no sentido da consciência da sociedade. Nós temos percebidos que muitos motoristas são imprudentes e não tem seguido as regras de trânsito e muitas vezes, a pressa, a vontade de chegar rápido no local, em conjunto com alguns outros fatores como a falta de sinalização, o asfalto que apresenta algumas instabilidades, mas na maioria das vezes são deslizes dos próprios condutores e infelizmente vem acontecer esses acidentes”, disse o Tenente Coronel.

Tenente Coronel BM Ranie enfatiza que deve haver uma conscientização de toda a sociedade. “Tivemos algumas vítimas fatais na região de Alta Floresta, todos os cuidados são muito pertinentes e tem que ser realizado uma campanha de educação no trânsito com a sociedade, para que possamos reduzir os índices de acidentes.

Um acidente envolve toda a máquina do estado. Um acidentado vai ficar sem trabalhar, vai receber pelo INSS, no valor da saúde pública para atendimento e na maioria dos casos há necessidade de cirurgias na rede pública de saúde e fora isso, vai gerar um problema social porque esta pessoa vai reduzir o seu sustento por não estar trabalhando”, complementa. Sobre o trânsito de Alta Floresta, o comandante afirma que a cidade está crescendo e consequentemente o número de veículos também e isso faz com que o número de acidentes aumente.

“Não podemos afirmar que o trânsito de Alta Floresta é perigoso. A parte principal é a sociedade entender que se o motorista andar na velocidade correta, seguir as normas de trânsito, mesmo que aconteça um acidente vai ser de menor potencial agressivo”, enfatiza.

O Tenente Coronel PM, Adnilson de Arruda, Comandante do 9º Comando Regional de Polícia Militar afirma que um dos agravantes relacionados ao trânsito de Alta Floresta é em relação muitos condutores não possuírem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

“Nós fizemos um levantamento e tem muitas pessoas que não possuem habilitação. Muitas estão comprando um carro ou moto primeiro e depois vem a tirar, ou nem tirar a habilitação. Não adianta a pessoa saber a conduzir um veículo se não tem conhecimento das leis de trânsito”, disse Tenente Coronel Arruda.

O Comandante do 9º Comando Regional de Polícia Militar diz da importância da conscientização da sociedade em relação ao trânsito. “A Polícia Militar tem realizado a fiscalização na população. Nós não gostamos de fazer isso, queríamos que todos fossem conscientes, mas temos apreendido e notificado. Antes de multar e fazer a apreensão, queremos que a população se conscientize desta situação que é muito grave.

Um acidentado acaba onerando todo um sistema, principalmente o da saúde. Teve no município várias mortes no mês passado e neste mês e isso é um problema muito grave”, afirma o Comandante. Tenente Coronel Arruda afirma que são as pessoas fazem o trânsito. “Se a maioria das pessoas não tem conhecimento da legislação, o trânsito se torna perigoso e infelizmente tivemos várias ocorrências incluíeis, com motoristas conduzindo veículos sobre a influência de álcool. E isso ferre a legislação”, enfatiza.

O Comandante da 7ª CIBM”, Tenente Coronel Ranie Pereira Sousa e o tenente Coronel, Adnilson de Arruda, Comandante do 9º Comando Regional da PM dizem que número de acidentes dos últimos dois meses é preocupante.

De acordo com o Comandante, a Polícia Militar de Alta Floresta vai desenvolver um projeto, junto com o Rotary, de Educação no Trânsito e vai envolver toda a sociedade. “Serão feitas várias palestras, blitz educativas com distribuição de panfletos. Também estaremos levando alguns condutores para estar explicando bem definido a legislação do trânsito. Notamos que muitos condutores que são multados ou apreendidos não têm conhecimentos da legislação e estaremos realizando essas palestras”, conclui o Tenente Coronel Arruda.