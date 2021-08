Destaques 24/08/2021 08:09 Arão Leite/J. Cidade MAIS UMA VÍTIMA: Doméstica vítima de acidente em AF não resiste a ferimentos O mês de agosto deverá entrar para a lista recorde de acidentes com vítimas fatais no município de Alta Floresta. Em pouco mais de 20 dias já são pelo menos sete pessoas que perderam a vida em tragédias ocorridas na Rodovia MT-208/206 e no núcleo urbano. O caso mais recente é da empregada doméstica Norminha Rosa de Arruda, de 53 anos.

A mulher que morava na Rua Piauí, grande Cidade Alta, estava a caminho do trabalho na sexta-feira de manhã quando na Avenida Ayrton Sena, cruzamento com a Avenida Teles Pires sua moto Biz de cor vermelha se envolveu num choque com uma caminhonete e ainda um trator. A Polícia Civil deverá apurar as causas do acidente, mas o estado da vítima era gravíssimo, com fraturas e risco de hemorragia interna.

A mulher que trabalhava no bairro São José Operário foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional Albert Sabin. Um familiar contou que ela passou ainda na sexta-feira por uma cirurgia e depois passou por mais uma, mas ela só resistiu até a noite de domingo quando anunciada a morte de Norminha por volta das 21 horas.

O corpo foi levado para a Politec e a liberação aconteceu nesta segunda-feira. O sepultamento deverá acontecer na manhã desta terça-feira no Cemitério Jardim da Saudade.

