Destaques 24/08/2021 15:24 Lindomar Leal/Assessoria Vereadores de Alta Floresta participam, em Sinop, de evento que debateu a implantação da Ferrogrão Foto: Divulgação A viabilidade da Ferrogrão, maior projeto de infraestrutura de transportes do País, foi assunto de um grande evento realizado no sábado (21.08) na cidade de Sinop, com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, governador Mauro Mendes, e várias autoridades políticas de Mato Grosso. Atentos à projeção de Alta Floresta no cenário mato-grossense, com potencial de crescimento que vem despertando o interesse de grandes investidores, e certos dos benefícios que a ferrovia trará para o município e para a região, os vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Marcos Roberto Menin (MDB), vice-presidente do Poder Legislativo, Claudinei de Souza Jesus (MDB), líder do prefeito na Casa de Leis, e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), integraram a comitiva alta-florestense juntamente com o prefeito Valdemar Gamba e o secretário de Fazenda, Paulo Moreira, que participou do evento. Para os vereadores a ferrovia é extremamente importante principalmente porque promete impulsionar o escoamento de grãos pelo Norte de Mato Grosso contemplando, inclusive, Alta Floresta e a região que estão em franco desenvolvimento, ao surgir como uma nova rota de escoamento do agronegócio.

