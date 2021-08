Destaques 24/08/2021 17:20 Redação I Nativa News Alta Floresta: Acidente envolve três veículos na Avenida Ariosto da Riva Foto: Reprodução - Jones Luz Três veículos foram envolvidos no acidente que aconteceu por volta das 16h na tarde desta terça-feira (24) em Alta Floresta. Apenas danos materiais foram registrado em ambos s veículos. Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal de Trânsito atenderam o fato. Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o veículo Etios deixava a rua lateral do supermercado próximo ao terminal rodoviário para cruzar a Avenida Ariosto da Riva em direção à Avenida Ludovico da Riva. No momento do cruzamento da avenida Ariosto acabou colidindo contra um veículo Montana que seguia sentido à rodovia MT-208. Uma caminhonete S-10 estava parada no retorno para adentrar a Avenida Ariosto e acabou sendo atingida pela Montana que foi empurrada pelo Etnios no impacto. O trânsito ficou lento por alguns minutos no local.

