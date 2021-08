Destaques 25/08/2021 12:09 Redação I Nativa News Vendedor ambulante procura PM após ser roubado durante atendimento em Alta Floresta Foto: Reprodução A vítima do roubo é um homem de 30 anos, que relatou a Polícia Militar que atendia um cliente quando foi abordado por dois elementos, possivelmente armados, que levaram carteira, aparelho celular e uma bolsa com o valor de R$ 3 mil em moeda corrente.

Conforme registro da Polícia Militar, o fato aconteceu por volta das 19h40 na noite desta terça-feira (24) no bairro Boa Esperança em Alta Floresta. A vítima é vendedor, estava em frente a residência de um cliente mostrando mercadorias quando dois elementos em uma motocicleta se aproximaram, o carona desceu da moto, com um objeto na mão que parecia uma arma e anunciou o roubo.

Na ação foi levado o aparelho celular, Samsung J5 prime de cor prata, a carteira contendo documentos pessoais e cartões de banco e ainda uma bolsa preta contendo o valor de R$ 3 mil em moeda corrente e uma caderneta de anotações. A dupla tomou rumo ignorado. O vendedor procurou a polícia, o caso foi registrado e deve ser investigado.

Voltar + Destaques