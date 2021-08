Destaques 25/08/2021 17:45 Lindomar Leal/Assessoria Vereador Marcos Menin destaca luta para conseguir a regularização do Assentamento Jacamim II Foto: Divulgação “Chegou ao fim um sonho de mais de 26 anos de espera”, comemorou o vereador Marcos Roberto Menin (MDB), vice-presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, ao destacar a luta travada nos últimos quatro anos para conseguir a titulação definitiva para os moradores do Assentamento Jacamim II. A cerimônia de entrega dos títulos definitivos foi realizada na manhã do dia 23, segunda-feira, pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) e a Prefeitura de Alta Floresta. Na ocasião 74 famílias foram contempladas com o documento definitivo de propriedade da terra. "No ano de 2017 fizemos a primeira reunião aqui na Câmara Municipal com a presença do deputado Dilmar Dal Bosco, foi a minha primeira ação como vereador. Então, se tem um deputado que trabalhou e foi até o final chama-se Dilmar Dal Bosco”, destacou a atuação do deputado junto ao Intermat para agilizar o processo de regularização fundiária dos terrenos. “Quantas e quantas vezes fui até o Intermat, e hoje temos o prazer de participar da entrega desses títulos e a realização do sonho daqueles moradores que nós ajudamos a realizar juntamente com tantas outras pessoas que estiveram envolvidas. E hoje este projeto de regularização fundiária é modelo para Mato Grosso e está sendo usado pelo Intermat para regularizar outros assentamentos no Estado”, acrescentou Marcos Menin ao agradecer o governador Mauro Mendes por cumprir com o compromisso de entregar os títulos. Para Marcos Menin a regularização do Assentamento Jacamim é um marco que vai ficar registrado na história de Alta Floresta. Ele também destaca a importância da documentação definitiva por possibilitar aos moradores terem acesso às políticas públicas, linhas de financiamento voltadas para a agricultura familiar e a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), entre outros benefícios que poderão desfrutar a partir de agora, principalmente para melhorar a qualidade de vida e a renda da família.

