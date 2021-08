Destaques 25/08/2021 18:14 Assessoria de Imprensa Prefeitura de Alta Floresta cria projeto com diretrizes para simplificar a aprovação de projetos residenciais unifamiliares. A Prefeitura de Alta Floresta, através da Direção de Cidade – Departamento de Engenharia, lançou o Projeto Simplifica, que contém diretrizes, para facilitar a aprovação de projetos residenciais unifamiliares afim de desburocratizar o processo e sanar dúvidas mais frequentes. O intuito é trazer mais praticidade tanto para os profissionais e contribuintes que solicitam os serviços, quanto para os profissionais que analisam os projetos. O Projeto de Implantação de Edificação, denominado “PROJETO SIMPLIFICA”, juntamente com o recolhimento da Taxa de Alvará será suficiente para a concessão de um Alvará Provisório de Construção de Residência Unifamiliar no município de Alta Floresta. O pagamento da Taxa de Alvará para emissão do Alvará Provisório de Construção, será o mesmo já praticado para o Alvará de Construção Definitivo, tendo seu aproveitamento até a aprovação final, caso o processo não caduque por falta de continuidade. Após a liberação do Alvará Provisório de Construção, o interessado terá 3 (três) meses para apresentar, de forma obrigatória, o Projeto Arquitetônico da obra, para a emissão do Alvará de Construção Definitivo. O Projeto Simplifica dispõe de uma cartilha ilustrativa e dinâmica para o melhor entendimento e visualização das diretrizes, bem como também são disponibilizados modelos de projeto de implantação, calçadas, carimbo da prancha, recuos frontal, lateral e fundos e uma declaração de possuidor, que deve ser preenchida e enviada junto com a documentação.

