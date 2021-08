No início desta semana as redes sociais foram tomadas por mensagens de áudio e texto, principalmente no WhatsApp, com informações sobre a circulação do variante delta da covid-19 no município de Alta Floresta. Nesta quarta-feira (25) a Prefeitura Municipal emitiu uma nota de esclarecimento à cerca de um possível fechamento da cidade.

O áudio que circulou é de vos feminina que afirma que de fonte segura dentro da secretaria municipal de saúde a variante delta está circulando no município. Afirmando ainda que a circulação é de responsabilidade de uma empresa no município, que apresentou caso da variante e que de forma irresponsável manteve os trabalhos. No áudio a mulher ainda afirma que a variante está circulando e que não é confirmada porque “essas coisas ficam em baixo do pano”.

Já a mensagem de texto afirma que o “município está sob alerta de possíveis casos de contaminação da covid pela variante delta”. Orienta sobre o reforço das medidas protetivas. Fala dos sintomas e afirma que nos próximos dias acontecerá uma testagem em massa para isolar pacientes assintomáticos, ainda frisa que novas medidas serão tomadas.

Para a imprensa a secretária de saúde, Sandra Mello, firmou que está sendo providenciado o sequenciamento de amostra para confirmação ou exclusão de casos da variante. “Enquanto secretaria temos verificado um aumento no número de casos em toda a região principalmente no público infantil por isso estamos estudando ações para o enfrentamento do problema.”

Sobre o “fechamento da cidade” a prefeitura esclarece que não foi cogitada a possibilidade. Confira a nota na íntegra: