Destaques 26/08/2021 15:53 Jornal Mato Grosso do Norte Alta Floresta: Escola Militar começa a funcionar dia 30 na EE Vitória Furlani da Riva Por uma decisão do gabinete do secretário Adjunto da Secretaria Estadual de Educação, Seduc, os alunos e profissionais da Escola Militar de Alta Floresta, Dom Pedro II, devem se transferir para a Escola Estadual Vitória Furlani da Riva, no turno vespertino, horário em que há menos salas ocupadas. A partir da próxima segunda-feira, 30 de agosto, a Escola Militar já passa a funcionar na Escola Furlani. Conforme Carta Aberta divulgada pela direção da Escola Furlani, a decisão foi comunicada aos membros da gestão da escola em uma reunião realizada no dia 16 de agosto, com a participação do gestor da Escola Furlani, Elie Boris Zussa Ivanoff, o gestor da escola Estadual Militar, Coronel Ranie Pereira, o assessor Pedagógico do Município, Carlos Alberto Cardoso, Edileuza da Cruz, diretora do DRE [Direção Regional de Educação] e dos servidores técnicos da Seduc, Gerson Ribeiro, kerlla Quinteiro e Kleber Faustino. No dia 17 de agosto, membros da gestão da EE Vitória Furlani da Riva estiveram reunidos com a Defensora Pública Letícia Parobé Gibbon e expuseram o novo fato referente a cedência das salas da escola para estudantes e profissionais da Educação da Escola Militar. No mesmo dia, a promotora procedeu com pedidos de informações junto a Assessoria Pedagógica e coordenadoria de Microplanejamento, sobre a decisão. Já no dia 18, em uma nova reunião entre Assessoria Pedagógica, gestores da Escola Furlani e gestor da Escola Militar, foi definido a data da transferência [30 de agosto] e que as turmas do horário vespertino da escola Furlani serão realocadas para o matutino e todo o atendimento no período vespertino será de responsabilidade da Escola Militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro II. As turmas do Eja [Multiseriado] serão atendidas no horário noturno. Nos períodos matutino e noturno estão matriculados mais de 855 estudantes na Escola Fuirlani. No período vespertino serão atendidas 10 turmas de estudantes da escola Militar. Porém, a direção da escola Furlani, bom como membros do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, anseiam que todo este processo trazido pela Secretaria Adjunta da Seduc, se transformar ou não a instituição em Escola Militar, tenha um desfecho o mais breve possível, para que não se comprometa ainda mais o andamento da execução das ações pedagógicas administrativas. Alunos da Escola Militar Dom Pedro II passam a ocupar o horário Vespertino da Escola Furlani da Riva A indefinição, conforme a direção da escola, tem comprometido sobremaneira o bom andamento das ações, principalmente inerentes ao novo Ensino Médio e aberturas de turmas de jovens e adultos no período vespertino. Estas ações a serem implantadas dependem da utilização de todo o espaço física da escola. A direção da escola Furlani da Riva também considera imprescindível a participação popular nesta decisão, através da realização da audiência pública. “Assim aguardamos a Secretaria Adjunta da Seduc, o protocolo referente aos procedimentos da audiência pública para que se possa ter a organização da mesma segundo determina a lei 11.273/2020”, diz trecho da Carta Aberta do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Furlani da Riva. A audiência Pública, mesmo já tendo havido a transferência da Escola Militar, deverá ocorrer a partir do mês de setembro, caso o município mantenha o risco moderado na classificação da pandemia. O juiz de Direito Jean Garcia de Freitas Bezerra, da Comarca de Alta Floresta, acatou pedido da Defensoria Pública e determinou a realização da audiência, para oportunizar a manifestação dos interessados, deliberando acerca da militarização da unidade de ensino.

Voltar + Destaques